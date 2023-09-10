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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير أحمد حجاج: كلمة الرئيس في قمة العشرين ركزت على مشاكل أفريقيا

قمة العشرين
قمة العشرين

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات  قمة العشرين ليست الأولى. 

وأضاف أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيت انعقاد قمة العشرين ومشاركة الرئيس السيسى بها غاية فى الأهمية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس بالقمة تناولت المشكلات التي تعاني منها القارة الأفريقية. 

أكبر قمة اقتصادية في العالم

وأكد الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية أن مجموعة العشرين تعتبر أكبر قمة اقتصادية في العالم، إذ تنعقد بصفة دورية، كما ستكون فرصة لعرض المشكلات الأفريقية على قادة العالم من الناحية الاقتصادية.

وأشار السفير أحمد حجاج إلى أنّ البيان الختامي لقمة العشرين تفادي التعرض إلى المشكلات التي تواجه دول المجموعة، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، واكتفى بعبارات تشير إلى ما يعانيه الشعب الأوكراني.

الرئيس السيسي السفير أحمد حجاج القارة الافريقية قمة العشرين قادة العالم منظمة الوحدة الإفريقية

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