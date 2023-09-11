انطلاق معرض البنية التحتية السعودي اليوم.. بمشاركة مصرية

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات معرض البنية التحتية السعودي (Saudi Infrastructure Expo) بالرياض ،والذي تستمر لمدة يومين ، بالتزامن مع معرض water expo والذي يعد واحد من أهم المعارض المتخصصة فيما يخص البنية التحتية ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية بمشاركة 12 شركة مصرية.

يشارك المعرض البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية كل من قطاعات (دهانات- مواسير -مواد عزل_ مواد بناء مواد خام كيماوية المواسير _كيماويات معالج المياه _المواد اللاصقة الخاصة بالمواسير _فلاتر المياه).

ومن جانبه أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق السعودي مهم لمنتجات القطاع،تعد السعودية من الأسواق الإستهلاكية الكبرى في منطقة الخليج العربي، فضلا عن تنوع الأذواق به لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالي سكان المملكة.

واوضح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك

وتشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – المانيا- قطر – البحرين-جنوب افريقيا – سلطنة عمان - ماليزيا)

لقاءات ثنائية

وتوفر الشركة المنظمة مع ادارة المعرض وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ومكتب التمثيل التجاري لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص من خلال اللقاءات والتشبيكات بين الشركات العارضة والشركات المصرية فضلا عن الجهات التي سيتم الالتقاء بها والزائرين وكذلك الندوات المتخصصة المقامة على هامش فاعليات المعرض.