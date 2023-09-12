محافظ الشرقية: حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإعلانات والإشغالات المخالفة وكذا الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق والزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وميدان عرابى وميدان التحرير ونفق المشاه بالمحطه الجلاء ومازالت الحملات مستمره من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع وادي النيل و الجبانه وقسم حسن صالح حيث تم إزالة الكتل الخرسانية الموجودة بالشارع والتي تتسبب في اعاقه حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد شارع عبد العزيز علي (المحافظة) حملة لرفع الاشغالات وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات لإحدى محلات بيع الخضار والفاكهة وذلك لتعديه على الرصيف العام فضلا عن تراكم مخلفات البضائع أمام المحل بشكل غير حضاري.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه بلبيس حملة إشغالات موسعه بعدد من شوارع مدينة بلبيس لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف حفاظاً على حق المواطن وتحقيقا للسيولة المروريه بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات المخالفه شملت شوارع سعد زغلول و هندسه الرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت شوارع مدينة ديرب نجم حملة لرفع الاشغالات واسفرت عن التحفظ على المضبوطات وتنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق لتحقيق الانضباط بالشوارع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة إشغالات مكبرة بالشارع الرئيسي بمدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.