محافظ الشرقية يزور قرية الشبراوين بمركز ههيا ويتفقد مستشفى 25 يناير

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قريه الشبراوين التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة حيث تفقد عدد من شوارع القرية ليصدر تعليماته للواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

وتفقد المحافظ مستشفي 25 يناير المقامة بالجهود الذاتية والمكونة من 7 طوابق شاملة اقسام للأشعة والعيادات الخارجية ومعمل تحاليل طبية وعمليات جراحية وافاقة وحضانات ورعاية مركزة ومكاتب إدارية وقاعات تدريب والتي من المقرر أن تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة حيث تضم كافة التخصصات الطبية وتساعد علي تخفيف الضغط علي مستشفيات المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول في انشاء مستشفي 25 يناير بقرية الشبراوين والذي يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية لعمق الريف الشرقاوي مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل أي عقبات تواجه تشغيل المستشفى لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل صرحا طبيا وصحيا كبيرا يخدم أهالينا بقرى مركز ههيا والمراكز المجاورة.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق حيث قام بجوله تفقدية بعدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليمات مشدده لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان بإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت جولة محافظ الشرقية لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجها الجهات المعنية بتلبيتها فورا ، مؤكدا على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.