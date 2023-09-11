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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مشروعات بقطاع الطب البيطري بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الإنتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع الطب البيطري تضم وحدات بيطرية ومباني إدارية بتكلفة اجمالية 4 مليون و 400 ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى جاهزية 93  مشروع خدمي وتنموي بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ووحدة مركز الزقازيق البيطرية والمباني الملحقة بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه وكذلك اعمال إحلال وتجديد مبنى وحدة جزيرة مطاوع ( مرحلة أولى ) ورفع كفاءة وتطوير مبني إدارة ديرب نجم واعمال إحلال وتجديد إدارة بلبيس البيطرية بتكلفة اجمالية 3 مليون جنيه وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والعمل علي زيادتها لتلبية احتياجات السوق وتقديم افضل الخدمات للمربين.

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وأضاف محافظ الشرقية، أنه جاري الإنتهاء من أعمال انشاء مجزر الزقازيق العمومي بتكلفة 10 مليون جنيه وأعمال انشاء مجزر ديرب نجم بتكلفة خمسة مليون و 468 ألف جنيه واعمال انشاء مجزر أبو كبير بتكلفة 6 مليون و 136 ألف جنيه بالإضافة إلى اعمال انشاء مجزر فاقوس بتكلفة 6 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال بكافة المشروعات 95 % وجاري تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأكد أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والأوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

احتفالا بالعيد القومي التاسع من سبتمبر الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى الشباب والرياضة الطب البيطري تلبية احتياجات السوق طب البيطري

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