بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. «الشرقية» عاصمة مصر التاريخية ورقم واحد في مجالات عديدة|تفاصيل

تربية الخيول والزراعة والهوكي

محافظة الشرقية والتي تعد من أهم وأكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة وتعداد السكان لها شهرة تاريخية علي مر العصور حيث كانت في فترة من الفترات عاصمة مصر التاريخية لها موقع هام وفريد يبلغ عدد سكانها قرابه 8 ملايين نسمة تقريباً ويشتهر أهلها باتخاذ الزراعة حرفة ومهنة لهم كما أنه يوجد بها عدد من المناطق والمدن الصناعية الكبري وأهمها مدينة العاشر من رمضان والتي تستوعب آلاف المصانع وعشرات الآلاف من العمال..

مساحة المحافظة..

تبلغ مساحة محافظة الشرقية 4911 كم2 بمايعادل 1.072.470 مليون فدان وهى ثانى محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة الزراعية بعد محافظة البحيرة وإجمالى الزمام المنزرع ( 880.670) فدان وأتخذت المحافظة الحصان الابيض الجامح الذى يتوسط بساط اخضر شعاراً لها لأمتيازها في تربية الخيول العربية الأصيلة واحتلال الزراعة أكثر المساحات فيها.

التقسيم الإداري للمحافظة..

تضم محافظة الشرقية 13 مركز و 4 مدن و 2 حى (أول و ثان ) الزقازيق و 107 وحدات محلية قروية و 509 قرى و 3890 كفر وعزبة و مدينتين صناعيتين ( العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة ).

العيد القومي للشرقية..

كما تحتفل الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه مركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881م ومنذ ذلك التاريخ تم اتخاذ هذا اليوم والذي يوافق اليوم العالمي للفلاح أيضا عيدا للمحافظة.

السياحة والآثار..

تشتهر محافظة الشرقية بوجود عدد كبير من المناطق السياحية المتعددة والتي تصلح كمنتجات ومقاصد سياحية حيث ينتشر بين ربوعها 115 موقعا أثريا وأشهرها منطقتا تل بسطة – وصان الحجر وقد اهتمت المحافظة بتطوير المناطق الأثرية خلال الفترة الماضية تشجيعا للسياحة الداخلية وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بحجم ما تمتلكة المحافظة من مناطق أثرية.

السمات الزراعية بالشرقية..

تشتهر محافظة الشرقية بانتشار المساحات الخضراء واتساع رقعة الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة ومن أشهر المحاصيل الزراعية التي تنتشر بين أراضيها محاصيل الأرز والذرة والقطن، بالإضافة الي بعض المحاصيل الأخري مثل السمسم والفول السوداني واللوف كما توجد قرية يشتهر أهلها بزراعة وتصنيع ورق البردي وهي قرية القراموص بأبوكبير.

وفي الرياضة

فريق هوكي الشرقية حامل اللقب التاريخي لبطولة أفريقيا وحقق موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة من إجمالي 32 بطولة أفريقية.