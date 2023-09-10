عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تربية الخيول والزراعة والهوكي

بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. «الشرقية» عاصمة مصر التاريخية ورقم واحد في مجالات عديدة|تفاصيل

صدى البلد

محافظة الشرقية والتي تعد من أهم وأكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة وتعداد السكان لها شهرة تاريخية علي مر العصور حيث كانت في فترة من الفترات عاصمة مصر التاريخية لها موقع هام وفريد يبلغ عدد سكانها قرابه 8 ملايين نسمة تقريباً ويشتهر أهلها باتخاذ الزراعة حرفة ومهنة لهم كما أنه يوجد بها عدد من المناطق والمدن الصناعية الكبري وأهمها مدينة العاشر من رمضان والتي تستوعب آلاف المصانع وعشرات الآلاف من العمال..

مساحة المحافظة..

تبلغ مساحة محافظة الشرقية 4911 كم2 بمايعادل 1.072.470 مليون فدان وهى ثانى محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة الزراعية بعد محافظة البحيرة وإجمالى الزمام المنزرع ( 880.670) فدان وأتخذت المحافظة الحصان الابيض الجامح الذى يتوسط بساط اخضر شعاراً لها لأمتيازها في تربية الخيول العربية الأصيلة واحتلال الزراعة أكثر المساحات فيها.

التقسيم الإداري للمحافظة..

تضم محافظة الشرقية 13 مركز و 4 مدن و 2 حى (أول و ثان ) الزقازيق و 107 وحدات محلية قروية و 509 قرى و 3890 كفر وعزبة و مدينتين صناعيتين ( العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة ).

العيد القومي للشرقية..

كما تحتفل الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه مركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881م ومنذ ذلك التاريخ تم اتخاذ هذا اليوم والذي يوافق اليوم العالمي للفلاح أيضا عيدا للمحافظة.

السياحة والآثار..

تشتهر محافظة الشرقية بوجود عدد كبير من المناطق السياحية المتعددة والتي تصلح كمنتجات ومقاصد سياحية حيث ينتشر بين ربوعها 115 موقعا أثريا وأشهرها منطقتا تل بسطة – وصان الحجر وقد اهتمت المحافظة بتطوير المناطق الأثرية خلال الفترة الماضية تشجيعا للسياحة الداخلية وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بحجم ما تمتلكة المحافظة من مناطق أثرية.

السمات الزراعية بالشرقية..

تشتهر محافظة الشرقية بانتشار المساحات الخضراء واتساع رقعة الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة ومن أشهر المحاصيل الزراعية التي تنتشر بين أراضيها محاصيل الأرز والذرة والقطن، بالإضافة الي بعض المحاصيل الأخري مثل السمسم والفول السوداني واللوف كما توجد قرية يشتهر أهلها بزراعة وتصنيع ورق البردي وهي قرية القراموص بأبوكبير.

وفي الرياضة 

فريق هوكي الشرقية حامل اللقب التاريخي لبطولة أفريقيا وحقق موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة من إجمالي 32 بطولة أفريقية.

التاريخية الزراعية السياحة الشرقية العاشر من رمضان القاهرة المناطق السياحية المساحات الخضراء المدن الصناعية جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

ترشيحاتنا

إسبانيا تدعم المغرب بفرق إنقاذ ومساعدات عقب الزلزال المدمر

كيف يمكن استخدام التعديل الـــ14 بالدستور الأمريكي لمنع ترامب من منافسة بايدن

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

تجيب جلطة.. تعليق نارى من شمس الكويتية على ياسمين عز ورضوى الشربينى

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فساتين ريش.. شاهد لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالات مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

فيديو

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ