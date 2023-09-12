حكاية عروسة شالت عريسها والدنيا اتقلبت.. حاولوا يفرحوا والناس كسروهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعريس وعروسة مصريين أثناء تصويرهما فوتو سيشن احتفالًا بزواجهما، وأثار جدل المتابعين بسبب خروجهم عن المألوف واختلافه، حيث كشف الفيديو عن عروس مصرية تحمل عريسها.





أثار المقطع، تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث حصد مئات الآلاف من المشاهدات. وبالرغم من وجود بعض التعليقات التي احتوت على تنمر، إلا أن التعليقات المشجعة والمؤيدة كانت أكثر بكثير.





وتحدثت العروس، ندا حاتم، عن قصة الفيديو وأوضحت أنها كانت تحتفل بأول عيد زواج لها مع زوجها، وليس بحفل زفافهما. وأوضحت أن هذا الزواج جاء بعد قصة حب استمرت 4 سنوات، واتفقا على تصوير هذا الحدث بطريقة مبتكرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.