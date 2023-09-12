وحيد قرن يتسبب في نهاية مأساوية لشخصين بحديقة حيوان بـ النمسا

تسبب حيوان وحيد قرن في نهاية مأساوية لشخصين في حديقة حيوانات هيلبرون في مدينة سالزبورج غربي النمسا.

وقالت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، إن حيوان وحيد القرن هاجم حارسة بوحشية أثناء أداء عملها معه لأسباب غير مجهولة.

ماذا حدث؟

وأضافت الشرطة أن هجوم وحيد القرن على السيدة البالغة من العمر 33 عاما أدى إلى وفاتها في مكان الحادث.

وتابعت الشرطة أن حارسا آخر يبلغ من العمر 34 عاما لهجوم من نفس وحيد القرن، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى المستشفى.

وبسبب الواقعة المأساوية، أعلنت الحديقة إغلاق أبوابها، اليوم الثلاثاء.