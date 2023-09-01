يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

أعلنت حديقة حيوان مارويل بالقرب من وينشستر البريطانية عن ولادة حيوان بري أفريقي مهدد بالانقراض، حيث لم يتبق من فصيلته سوى أقل من 200 رأس.

وقالت دارين آيفز، كبيرة حراس الحيوانات في الحديقة، إن الحيوان الذكر، الذي ولد لأبوين، ناديفا ولارس، لم يتم تسميته بعد من 20 أغسطس، وفق ما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وأكدت متحدثة باسم حديقة حيوان مارويل: "ولادة واحدة من أندر الثدييات على هذا الكوكب أثارت إعجاب الحراس في حديقة حيوان مارويل هذا الأسبوع، بعد وصول حمار بري إفريقي مهدد بالانقراض.

حمار بري نادر

ولدت ناديفا هنا في عام 2007، لذا فإن وصول مهرها هو استمرار لالتزام مارويل بالحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يعد المهر الحالي الثالث لناديفا، وقد أصبح لارس أبا للمرة الخامسة.



ونوهت: "مع وجود عدد قليل جدا من هذه الحيوانات المتبقية في البرية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان وجود مجموعة صحية ومتنوعة وراثيا من الحمير البرية الإفريقية في حدائق الحيوان كدعم لحيوانات البرية".

الحمار البري الأفريقي

جدير بالذكر أن الموطن الأصلي للحمار البري الإفريقي، في إريتريا وإثيوبيا والصومال، لكن يتم افتراسه من قبل الأسود الإفريقية والذئاب الإثيوبية.

وفي سياق متصل، يقو بعض البشر باصطياد الحيوان البري الأفريقي من أجل للحصول على الطعام، ما تسبب في انخفاض أعدادها في البرية.