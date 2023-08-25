عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حيوان نادر يتسبب في تغيير النظام البيئي بمنطقة أمريكية

ذئاب
ذئاب

تغيرت المنظومة البيئية لجزيرة امريكية بعد انتقال ذئب إليها من كندا في الجليد مما تسبب في تحول كامل للنظام البيئي في الجزيرة.

txt

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

txt

ذئب بشري جائع.. قصة الجار صاحب الخيال المريض مع بنت الـ7 سنوات


 

وبحسب ما ورد في وكالة الانباء الفرنسية، أوضحت المُعدّة الرئيسية لهذه الدراسة، التي نشرت في مجلة «ساينس أدفانسز»، سارة هوي، أن «أول بحث علمي يُظهر أن المشاكل الوراثية لا تؤثر على مجموعة معينة فحسب وتزيد من خطر انقراضها، بل لها أيضا آثار واسعة النطاق على كل الأنواع»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتولى فريق هذه الباحثة البيئية في جامعة ميشيجان التكنولوجية إجراء فحص معمّق للمنظومة البيئية لجزيرة «آيل رويال» الواقعة على الجانب الأميركي من بحيرة سوبيريور، وهي مسطّح شاسع من المياه العذبة يقع بين كندا والولايات المتحدة، بعدما دخل الجزيرة ذئب منفرد لم يكن له مثيل بين حيواناتها.

وكان هذا الذئب الذي أُطلقت عليه في إطار الدراسة تسمية «إم 93» لكنه يُعرف أكثر باسم «الذئب الرمادي العجوز»، عبر عام 1997 جسراً جليدياً بين كندا والجزيرة.

لكنّ دخول «الذئب الرمادي العجوز» أدى إلى تغيير المعطيات بالنسبة للمجموعات الحيوانية المحلية والمنظومة البيئية بأكملها. فنظراً إلى عدم ارتباط الحيوان الدخيل بالأنواع الموجودة في المنطقة، وكونه كبيراً، وهي ميزة مهمة حيال الأيائل، فرض الذئب الرمادي نفسه «ذكراً متكاثراً» جديداً بين إحدى مجموعات الذئاب الثلاث الموجودة أصلاً على الجزيرة، إلى درجة أنه أنجب 34 جرواً.

 

ذئب كندا أمريكية الجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

بقرار من اللجنة الثلاثية.. إقالة جديدة في الزمالك

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

موضوعات متعلقة

لم تشهدها منذ 60 عاما .. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة | تفاصيل

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

100 يورو في محفظة.. كيف صُدمت امرأة بسبب إعلان خادع في الشارع؟

خريطة وراثية للمرض.. كيف توصل باحث مصري لعلاج الشيخوخة؟

دراسة: درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على الإدراك العقلي

لقاح جديد بتقنية الحمض النووي يقضي على هذا المرض

إصبع مفقود ووشوم.. تفاصيل التعرف على جثمان قائد فاجنر في روسيا

4 أمراض صامتة تهدد حياة الإنسان بدون أعراض | طبيبة روسية تكشف

ترشيحاتنا

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية قبل مغادرة دولة عربية | تفاصيل

عطّلت المدارس | إعلان الطوارئ بإندونيسيا بسبب حرائق نفايات هائلة

الحزب الديمقراطي: الحفاظ على استقرار الدولة أهم دوافع تأييد السيسي فى الانتخابات

جهاز سور مجرى العيون: إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة استغرق عامين ونصف

دعاء يوم الجمعة المستجاب في آخر الدقائق .. أدركه بـ 7 كلمات للرزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ