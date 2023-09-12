ارتفاع صادرات المنتجات الجلدية إلى 56.9 مليون دولار خلال 6 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10,8% خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 56,9 مليون دولار مقابل 51,3 مليون دولار خلال النصف الأول 2022.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاع صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنحو 44,7% لتسجل 11,4 مليون دولار مقابل 7,9 مليون دولار خلال مارس 2022.

ارتفاع صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى إفريقيا

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى أفريقيا بنسبة 14,3% خلال النصف الأول لتبلغ 3,2 مليون دولار في مقابل 2,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

واستحوذ قطاع دباغة الجلود على 60% من صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، بقيمة 34,1 مليون دولار في مقابل 47 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الجلود إلى الصين نحو 9,713 مليون دولار، وللهند بما قيمته 7,631 مليون دولار، وإلى إسبانيا بنحو 7,166 مليون دولار، وإلى إيطاليا بقيمة 3,881 مليون دولار، وللبرتغال بنحو 2,018 مليون دولار.

ونوه التقرير بارتفاع صادرات مصر من الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية لتسجل 22,7 مليون دولار مقابل 4,3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأوضح أن صادرات مصر من الأحذية والفوندي خلال الفترة من "يناير- يونيو 2023" سجلت 18,7 مليون دولار مقابل 3,5 مليون دولار، لتستحوذ على 32,8% من إجمالي صادرات القطاع، وصادرات المصنوعات والملابس الجلدية نحو 4,1 مليون دولار في مقابل 800 ألف دولار، لتستحوذ على 7,2% من اجمالي صادرات القطاع.

وسجلت صادرات مصر من الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية خلال النصف الأول من 2023 للإمارات نحو 12,352مليون دولار، ولتركيا نحو 3,154 مليون دولار ولليبيا نحو 1,987 مليون دولار.