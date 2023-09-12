الأرض انقسمت نصفين.. ظهور شقوق عملاقة في أمريكا

رصد الباحثون شقوقا عملاقة في أمريكا قالوا إن السبب فيها المياه الجوفية، كما يتوقعون تداعيات خطيرة في الولايات التي ظهرت فيها.

وعرفت ولاية أريزونا بهذه المشكلة منذ فترة طويلة وكانت تراقبها منذ عام 2002 على الأقل؛ فهناك 169 ميلاً من الشقوق التي رسمتها حاليًا هيئة المسح الجيولوجي في أريزونا، وفق كوك.

من جانبها، تبين أستاذة القانون خبيرة المياه بجامعة تولسا واريجيا بومان أن تغير المناخ يجعل الأمر أسوأ، قائلة: «مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية تتقلص الأنهار ما يجبر المزارعين على الاعتماد بشكل أكبر على احتياطيات المياه الجوفية للحصول على المياه العذبة؛ فقد انخفض بالفعل منسوب نهر كولورادو، الذي يزود المزارعين بالمياه العذبة في جميع أنحاء الجنوب الغربي بما في ذلك أريزونا، بنحو 20 % منذ عام 2000. وإذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية في حوض نهر كولورادو بمقدار 2-5 درجات فهرنهايت أخرى بحلول عام 2050 كما هو متوقع.

ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الأنهار بنسبة 10 % إلى 40 %». وتابعت «ان إحدى القضايا الرئيسية في معالجة الإفراط في الضخ هو الافتقار إلى التنظيم الموجود في جميع أنحاء البلاد. ليس لدى الحكومة الفيدرالية أي لوائح تقريبًا ضد ضخ المياه الجوفية، ولدى الولايات الفردية قواعد ضعيفة ومتغيرة من منطقة إلى أخرى».