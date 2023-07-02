شقوق صغيرة.. الكشف عن سبب انفجار الغواصة تيتان في أعماق المحيط الأطلنطي

قال جاسبر جراهام جونز، الأستاذ المساعد في جامعة بليموث، إن الانفجار الذي وقع في الغواصة “تيتان” من الممكن أن يكون ناتجا عن شقوق صغيرة في جسم الغواصة.

وحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قال جراهام جونز: "في كل مرة تغوص فيها الغواصة إلى حطام تيتانيك، تتشكل شقوق صغيرة وغير واضحة، لكن في لحظة حرجة تحدث زيادة سريعة وغير خاضعة للرقابة".

وأضاف أن التصميم المطول للغواصة، جنبا إلى جنب مع الأحمال الثابتة التي يواجهها الهيكل على مر السنين، يمكن أن يكون قد ساهم في الانفجار”.

وقال جراهام جونز: "نعم، الغواصات متينة للغاية لكن المشكلة هي أنها تنهار بشكل مختلف إلى حد ما عن المواد الأخرى".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، أن حطام الغواصة “تيتان” التي تحطمت في المحيط الأطلسي خلال رحلة استكشافية إلى “تيتانيك”، تم إخراجه من المحيط ونقله إلي كندا.

وحسب “سي بي سي نيوز”، عادت السفينة الكندية هوريزون، المشاركة في عملية الإنقاذ، إلى ميناء سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الكندية مع حطام الغواصة "تيتان".

ووفقا للشبكة الكندية، كان من بين الحطام قطعة نصف دائرية تبين أنها مقدمة الغواصة “تيتان”، بالإضافة إلى قطعة من لوحة جانبية.

وأوضحت أنه سيتم تسليم حطام الغواصة إلى المحققين لمعرفة أسباب المأساة.