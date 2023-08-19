كل ما تعرفه عن متلازمة تشقق الأسنان والعلاج

متلازمة تشقق الأسنان هي حالة بالبساطة تشققات صغيرة في الأسنان دون وجود تسوس أو كسر واضح. تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة.

متلازمة تشقق الأسنان

تشخيص متلازمة تشقق الأسنان وتقييم الأعراض والتاريخ الطبي للمريض، بالإضافة إلى الفحص السريري للفم والأسنان. يستخدم الأطباء تقنيات مثل الاستنشاق بالهواء البارد أو الاستنشاق بالماء البارد لتحديد الأسنان المتشققة التي تسبب الألم. في بعض الحالات ، قد يكون ناتجًا عن أسنان متشققة مرئية بالعين المجردة ، وقد تشخيص دقيق استخدام أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) أو الأشعة السينية.

بالنسبة للعلاج، يتم تحديد بناءً على حجم وموقع التشققات وشدتها. الإجراءات التالية:

استخدام حشوات طبية: يستخدم الأطباء ...

استخدام تيجان أو قشور: في حالة التشققات الشديدة أو الأسنان المتضررة بشكل كبير ، وذلك بتركيب تيجان (تاجات) أو قشور الأسنان المعالجة.

انخفاض الألم: الأدوية المساعدة للألم السرعة الأعراض المصاحبة للتشققات الأسنان.

مهم أن تتواصل مع طبيب الأسنان بشكل دقيق وتقديم العلاج الملائم. أعتذر ، لكن ليس لدي إمكانية الوصول إلى معلومات حول "متلازمة تكسير الأسنان" لأنها ليست حالة طبية معروفة أو معترف بها. من المحتمل ألا يكون المصطلح الذي تشير إليه مستخدمًا على نطاق واسع أو قد يشير إلى مشكلة أسنان معينة لم تتم مناقشتها بشكل شائع، إذا كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة أخرى تتعلق بالأسنان ، فسيسعدني أن أحاول مساعدتك.