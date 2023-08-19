عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | متحور كورونا الجديد ايريس سريع الانتشار.. هذه العلامات على جلدك تكشف إصابتك بمرض السكري.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بالتاتو

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

ظهور ثانى سلالة جديدة من كورونا خلال أقل من شهر.. تفاصيل

 

صدم العالم  من ظهور متحور كورونا الجديد ايريس أو ايجي 5 سريع الانتشار ولم يستوعب الجميع الأمر حتى فوجئنا بظهور متحور جديد من كورونا .. فما هو؟!

 

بعد ظهورها في مرسى علم.. معلومات عجيبة عن السمكة الزجاجية

 

ظهرت السمكة الزجاجية في مياة مرسى علم، وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها، وتنتمي هذه السمكة لعائلة أسماك الجراح والتي تعرف بـ"تانج الزرقاء"، وقد أثارت حيرة وإعجاب الكثيرين.

 

هل أعراض متحور كورونا الجديد إيريس أسوأ من سلالات أخرى؟

 

 أثار ظهور  متحور Eg.5 الجديد لفيروس كورونا اهتمام مختلف بلدان العالم والمنظمات الصحية في الآونة الأخيرة.

 

بعد تناول هيفاء وهبي له.. فوائد وسعر غير متوقع لـ الكافيار الأسود

 

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها، صورا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وهي تتناول الكافيار الأسود، وهو يعتبر من أفخر الأطعمة ذات السعر الباهظ.

 

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

 

يعتبر داء السكري مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم الجلوكوز، ويعد الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

 

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

 

حرصت الفنانة جومانا مراد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، صورا جديدة من الساحل رفقة كلبها.

 

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

 

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة كورونا مرسى علم السمكة الزجاجية أعراض متحور كورونا آيريس هيفاء وهبي الكافيار الأسود مرض السكري جومانا مراد غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

عودة الكمامات والتعقيم والاجراءات الاحترازية بالمدارس خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أخبار الفن| وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة

موضوعات متعلقة

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل شوربة البصل

في الطاسة .. طريقة عمل صدور الدجاج والبطاطس

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

بعد تناول هيفاء وهبي له.. فوائد وسعر غير متوقع لـ الكافيار الأسود

بعد ظهورها في مرسى علم.. معلومات عجيبة عن السمكة الزجاجية

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

ترشيحاتنا

المولد النبوي الشريف 2023 .. موعده وحكم الاحتفال به

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

الأوراق المطلوبة لاستخراج باسبور 2023

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

جلال السعيد يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول محمد مرسي .. فيديو

الذبحة الصدرية لا تقتصر على كبار السن وأعراضها تظهر بجميع المراحل العمرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الذبحة الصدرية لا تقتصر على كبار السن وأعراضها تظهر بجميع المراحل العمرية

طريقة عصير الدوم وفوائده

طريقة عمل الكيكة الأرمنية

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ