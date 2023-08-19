نشرة المرأة والصحة | متحور كورونا الجديد ايريس سريع الانتشار.. هذه العلامات على جلدك تكشف إصابتك بمرض السكري.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بالتاتو

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

ظهور ثانى سلالة جديدة من كورونا خلال أقل من شهر.. تفاصيل

صدم العالم من ظهور متحور كورونا الجديد ايريس أو ايجي 5 سريع الانتشار ولم يستوعب الجميع الأمر حتى فوجئنا بظهور متحور جديد من كورونا .. فما هو؟!

بعد ظهورها في مرسى علم.. معلومات عجيبة عن السمكة الزجاجية

ظهرت السمكة الزجاجية في مياة مرسى علم، وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها، وتنتمي هذه السمكة لعائلة أسماك الجراح والتي تعرف بـ"تانج الزرقاء"، وقد أثارت حيرة وإعجاب الكثيرين.

هل أعراض متحور كورونا الجديد إيريس أسوأ من سلالات أخرى؟

أثار ظهور متحور Eg.5 الجديد لفيروس كورونا اهتمام مختلف بلدان العالم والمنظمات الصحية في الآونة الأخيرة.

بعد تناول هيفاء وهبي له.. فوائد وسعر غير متوقع لـ الكافيار الأسود

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها، صورا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وهي تتناول الكافيار الأسود، وهو يعتبر من أفخر الأطعمة ذات السعر الباهظ.

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

يعتبر داء السكري مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم الجلوكوز، ويعد الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

حرصت الفنانة جومانا مراد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، صورا جديدة من الساحل رفقة كلبها.

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.