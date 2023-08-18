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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور ثانى سلالة جديدة من كورونا خلال أقل من شهر.. تفاصيل

كورونا
كورونا

صدم العالم  من ظهور متحور كورونا الجديد ايريس أو ايجي 5 سريع الانتشار ولم يستوعب الجميع الأمر حتى فوجئنا بظهور متحور جديد من كورونا .. فما هو؟!
 

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 قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات اخرها متحور BA.2.86  الذي تم اكتشافه في عدد قليل من البلدان وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم السلالة ومدى انتشارها.

 لكن منظمة الصحة العالمية شددت على أن عدد الطفرات "يستدعي الانتباه".


ووفقا لموقع هندوستان تايمز تم اكتشاف المتحور المسمى BA.2.86 في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنها تراقب نوعًا جديدًا من فيروس ورونا  يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن متحور كورونا  BA.2.86 ، تم اكتشافه في عدد قليل من البلدان وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم السلالة ومدى انتشارها لكن يعزو الباحثون الزيادة الأخيرة في الحالات إلى هذه السلالة من كورونا و منظمة الصحة العالمية شددت على أن عدد الطفرات "يستدعي الانتباه".
 

أعراض كورونا
أعراض كورونا


وقالت وكالة الأمم المتحدة: "ستقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث البلدان والعامة كلما تعلمنا المزيد" ، داعية إلى تحسين المراقبة والتسلسل والإبلاغ عن Covid-19 مع استمرار انتشار الفيروس وتطوره.

وتم الإبلاغ عن سلالة BA.2.86 لأول مرة في 24 يوليو وتم تصنيفها على أنها `` متغير تحت المراقبة '' في 17 أغسطس.

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) أيضًا أنها تراقب المتغير عن كثب ، في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter. حتى الآن ، تم اكتشاف البديل فقط في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويتتبع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) سلالة جديدة من الفيروس الذي يسبب كورونا يُطلق على هذا النسب اسم BA.2.86 ، وقد تم اكتشافه في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وتجمع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مزيدًا من المعلومات وستشاركها مع الجمهور عند اكتشافها 

 أما متحور كورونا ايريس أو ايجي 5 الذي ظهر منذ أسابيع فخطورته محدودة حتى الآن رغم سرعة انتشاره ولم يسبب أى مضاعفات خطيرة ولكن مشكلته الوحيدة أنه ينتقل بسرعة كبيرة بين الأشخاص

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