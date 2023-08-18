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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

صدى البلد

حرصت الفنانة جومانا مراد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، صورا جديدة من الساحل رفقة كلبها.

وتألقت جومانا مراد بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية كاش مايوه مكشوف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة

بطباعة على شكل نمر، سعرها 790 دولار أي 24 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 وكشفت الفنانة جومانا مراد، عن بداية  دخولها لعالم الفن من خلال مصر، حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثل مسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيض من إنتاجها وحقق نجاحا كبيرا.


 

وإليكم الصور..

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الفنانة جومانا مراد الفنانة جومانا كاش مايوه

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