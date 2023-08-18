احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

يعتبر داء السكري مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم الجلوكوز، ويعد الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

اعراض تظهر على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

وتشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري، وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري وسكر الحمل، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

وتحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ولكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري.

اعراض تظهر على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

ويمكن أن يؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه، يحدث سكر الحمل أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.

وهناك مشكلات تظهر على الجلد تدل على الإصابة بالسكري، ويرجع ذلك لضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب، وتتمثل هذه العلامات فيما يلي:

_ وجود قشور على الجسم نتيجة للحكة.

_ ظهور بثور على الجلد.

_ شفاء الجروح بشكل بطيء.

_ وجود خطوط داكنة حول الرقبة والإبط.

_ جفاف البشرة واحمرارها.

_ ظهور دمامل بالجسم.