روسيا تعلن اقتراب فتح سفارتين لها في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

قال أوليج أوزيروف، السفير المتجول لـ وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، إن السفارتين الروسيتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قد يتم افتتاحهما بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح أوزيروف أن روسيا تبذل كل الجهود اللازمة لإكمال العمل لكلا البلدين قبل نهاية العام، لافتا إلى أننا الآن منخرطون بشكل وثيق للغاية في الجوانب العملية للتحضير لافتتاح السفارات.

وأضاف: "نحن أقرب في بوركينا فاسو أكثر من غينيا الاستوائية من حيث فتح السفارة، ولكن تم اتخاذ جميع القرارات السياسية، وأعتقد أننا الآن سوف نحل جميع التحديات التي تواجهنا خاصة وأن هذه القضية تهمنا ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضا لشركائنا".

وأوضح أوزيروف أنه ينبغي أيضًا أخذ الجوانب الفنية في الاعتبار، وهذه الأمور تأخذ الكثير من الأوقات وتقوم به الإدارات المعنية في وزارة الخارجية الروسية.

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا من قبل جميع خدماتنا، وهذا مستمر، ونقوم بذلك بشكل يومي، ولكن في الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هذه القرارات التي تم اتخاذها بالفعل يجب تنفيذها في أقرب وقت ممكن لصالح تطوير علاقاتنا مع القارة الإفريقية، ومع دول صديقة مثل بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية بالدرجة الأولى".