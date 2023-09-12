روسيا: ندعو مجلس الأمن لاجتماع شهري لمناقشة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدعو إلى عقد اجتماعات لـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف كل شهر، نظرا لأن المشاكل التي تتطلب مناقشة مجلس الأمن الدولي تظهر بشكل منتظم.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والذي دعت إليه روسيا: "نطرح هذا الموضوع في المجلس كل شهر وفي كل مرة هناك موضوعات تحتاج إلى مناقشتها".

وأشار إلى أنه بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، أعلنت خلالها واشنطن عن حزمة جديدة من المساعدات لكييف بقيمة مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن "نظام كييف يتوسل للحصول على أسلحة جديدة بقوة مضاعفة ورعونة غير مقنعة، ويسعى إلى إلقاء اللوم على الدول الغربية في الفشل الواضح للهجوم المضاد الذي يشنه منذ أوائل يونيو".