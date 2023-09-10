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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي يوجه رسالة هامة إلى العالم بشأن مكافحة الإرهاب

روسيا
روسيا

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، إن روسيا ملتزمة بجميع التزاماتها الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.

وشدد  كوكوف في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية، على أن موسكو تدعو دائما إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي بأسره في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التعاون في مختلف جوانب أنشطة مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في وضع وتنفيذ المبادئ والنهج في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف نائب أمين مجلس الأمن الروسي: "على الرغم من الصعوبات القائمة، تظل روسيا ملتزمة بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة، واتفاقيات مكافحة الإرهاب والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الهياكل والمنظمات الدولية الأخرى".

وبحسب كوكوف، تواصل القوات المسلحة الروسية مساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية. 

وأضاف: "من الواضح تماما اليوم أن العالم يحتاج إلى تجديد الظروف لضمان الأمن العالمي، بما في ذلك المشاكل المرتبطة بالتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".

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