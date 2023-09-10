نورد ستريم وسد كاخوفكا.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجمات الأوكرانية

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، اليوم الأحد، إن تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" كان أحد أبرز الهجمات التي ارتكبتها أوكرانيا والغرب وراءها.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال كوكوف، إن “نظام كييف ورعاته الغربيين، غير القادرين على تغيير الوضع في ساحة المعركة لصالحهم، يلجأون بشكل متزايد إلى الهجمات الإرهابية السافرة”.

وقال كوكوف: "كان أكثرها صدى انفجارات خط أنابيب الغاز نورد ستريم وجسر القرم وسد نوفا كاخوفكا والهجمات الصاروخية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن الخبراء يجمعون على أن حلف شمال الأطلسي وحده هو الذي يملك الإمكانات والقدرات اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية واسعة النطاق من صنع الإنسان، والتي، بلا شك، هي التدمير وتقويض خط أنابيب الغاز نورد ستريم”.