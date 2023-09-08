أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية تقفز 11% بسبب إضراب Chevron

قفزت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية 11% بعدما فشل عمال الغاز الطبيعي المسال لدى مشاريع رئيسية لـChevron في أستراليا في التوصل لاتفاق بشأن الإضراب الذي نظموه.

وتعد Chevron هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي، ويتركز المشترين الرئيسيين لديها في آسيا.

وكان النزاع على الأجور وظروف العمل دعم أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية والبريطانية، إذ توقع المتداولون أن تسهم الإمدادات الأسترالية المنخفضة في احتدام المنافسة بين المصادر الأخرى.

ويستهدف العمال المضربون إلى تصعيد الأوضاع في الأسابيع المقبلة، وسط خطط بالتوقف عن العمل تماماً لمدة أسبوعين بداية من الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية بنحو 5.7% إلى 34.64 يورو لكل ميغاواط في الساعة، بعدما قفزت 11% في وقت سابق من التداولات.