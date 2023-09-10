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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات .. الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الروسي يتجاوز الإنتاج

الطلب العالمي على
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الروسي يتجاوز الإنتاج

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا تنمو بشكل مطرد منذ بداية العام، مع ارتفاع الطلب في كل من أوروبا وآسيا.

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي الشرقي  الذي انطلق في فلاديفوستوك، اليوم الأحد، أوضح شولجينوف أن الطلب على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الروسية كان دائمًا أكبر من الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن الأخيرة قد تلحق بالركب قريبًا نظرًا لكون صادرات الغاز الطبيعي المسال أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب.

وقال شولجينوف: “صادرات الغاز الطبيعي المسال تظهر بالفعل ديناميكيات إيجابية. نحن نتحدث عن نسبة قليلة، ولكن مع ذلك. هناك مشترون للغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم”.

وتابع قائلا: “لا يقتصر الأمر على شركائنا الجدد في جنوب شرق آسيا فحسب، بل أيضًا على المستهلكين في أوروبا”.

ووفقا لوكالة الإحصاء الروسية “روستات”، ارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1% ليصل إلى 32.5 مليون طن في عام 2022.

وأشار شولجينوف إلى أن إنتاج روسيا الحالي من الغاز الطبيعي المسال ليس كافيا لتلبية الطلب المتزايد، مما يشير إلى أن البلاد تحتاج إلى خطوط جديدة لتسييل الغاز مثل جميع القدرات الحالية.

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وأضاف: “لقد اعتمدنا برنامجًا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ولدي آمال كبيرة في مشروع Arctic LNG 2، حيث يجري بالفعل تركيب خط الإنتاج الأول. وسيصل الخط إلى طاقته الكاملة، حوالي 6.8 مليون طن، في العام المقبل”.

وقال شولجينوف: “إننا نناقش أيضًا إنشاء مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، مع ثلاثة خطوط تسييل تبلغ طاقة كل منها 6.8 مليون طن”.

اوروبا روسيا اسيا الغاز الغاز الطبيعي المسال

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