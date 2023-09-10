بسبب تصرف صادم.. روسيا تطالب فرنسا بالاعتذار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن فرنسا يجب أن تعتذر عن عدم السماح للصحفيين الروس بحضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، "اليوم، مُنعت الصحفية الروسية إيكاترينا نادولسكايا، بوقاحة من الوصول إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي”.

وأضافت: “علاوة على ذلك، حاول الفرنسيون كسرها والسبب هو هذا التمييز، وقد عبر عنه بشكل مباشر أحد موظفي الخدمة الصحفية الفرنسية، حيث يمثل الصحفي وسائل الإعلام الروسية".

وأوضحت أن “روسيا لا تستطيع ولن تتجاهل حقيقة أن "طليعة الديمقراطيات الغربية الزائفة" أظهرت مرة أخرى مثالا على التمييز العنصري وانتهاكات المبادئ الأساسية للديمقراطية”.

وقال زاخاروفا، إن “مثل هذه السياسة المشبعة بالباطل والغطرسة وعقدة التفرد، ستعمل في نهاية المطاف ضد أنصارها، كما أننا نعتبر ما حدث مظهرا صارخا من مظاهر العنصرية والقومية العدوانية، حيث أن الحادثة مبنية على عمل تمييزي قائم على أساس الجنسية، نطالب باعتذار من قصر الإليزيه ضد ممثل وسائل الإعلام".