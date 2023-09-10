أشبه بـ أحداث 11 سبتمبر.. روسيا تحذر من هجوم نووي على أمريكا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن السياسة العالمية للولايات المتحدة يمكن أن تثير هجوما إرهابيا جديدا مشابها لأحداث 11 سبتمبر، لكن باستخدام الأسلحة النووية أو البيولوجية.

وكتب ميدفيديف، عبر “تليجرام”، “يبدو أن الجميع معتادون على الوقاحة والنرجسية المثيرة للاشمئزاز للدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، ولكن لا يزال مثل هذا السلوك يسبب الغضب في بعض الأحيان”.

وأضاف: "لا أريد الصراخ، لكنهم سينتظرون حتى ينفذ الإرهابيون مرة أخرى هجوما على غرار ما حدث في 11 سبتمبر 2001، ولكن بعنصر ذري أو بيولوجي".

وأوضح ميدفيديف، أن “أحد قادة الدول النووية سيفقد أعصابه، ويقرر استخدام أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن النادي النووي يتوسع باستمرار، وجزء كبير منه غير ملزم بأي التزامات".

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه “في هذه الحالة، كل ما تبقى هو جمع الأموال لبناء نصب تذكاري جديد في منطقة جراوند زيرو. وهذا في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال، سيتم تخفيض أكاليل الزهور ببساطة في الماء”.