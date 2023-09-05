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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الأوكراني يحذر من إجراء انتخابات.. ماذا يحدث في كييف؟

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن إجراء انتخابات في أوكرانيا في الوقت الحالي قد يتسبب بزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف دانيلوف، خلال منتدى "الأمن" في كييف، أن "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا كما يصر عليها حلفاؤنا الغربيون في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في أوكرانيا أكثر".

وأوضح أن الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى فتح مناقشات سياسية جانبية تؤدي إلى تفعيل القوى السياسية الموالية لروسيا داخل أوكرانيا.

وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: "ما هي الانتخابات؟.. إنها أولا وقبل كل شيء منافسة بين الأحزاب، إنها  مداولات ونقاشات ضخمة وتحديد للوجهة التي ستسلكها البلاد”.

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وأضاف دانيلوف: “الحديث يدور عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأوكرانية، أيمكنكم أن تتخيلوا كيف ستتكشف وتتوسع مثل هذه المناقشات ونحن في حالة حرب؟"

كييف أوكرانيا روسيا

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