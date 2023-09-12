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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن منع نائب وزير الصحة من دخول الدنمارك

روسيا والدنمارك
روسيا والدنمارك

قالت السفارة الروسية في كوبنهاجن، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الصحة الروسي أوليج سالاجاي، الذي كان يعتزم حضور حدث لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن، مُنع من دخول الدنمارك.

وأوضحت السفارة الروسية عبر قناتها على تليجرام: "تستضيف كوبنهاجن المؤتمر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يومي 12 و14 سبتمبر، حيث كان من المفترض أن يشارك نائب وزير الصحة الروسي أوليج سالاجاي في هذا الحدث، ولكن تم منعه من دخول الدنمارك في مطار كاستروب".

وانتقدت السفارة الروسية السلطات الدنماركية "لانتهاكها الصارخ لالتزامها بضمان الوصول دون عوائق إلى فعاليات منظمة الصحة العالمية في الدنمارك لمسؤولي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك روسيا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لـ أوروبا يقع في كوبنهاجن".

وأكدت السفارة الروسية لدي الدنمارك أنها ستطالب السلطات الدنماركية "بتقديم التوضيحات والاعتذارات عقب الحادث".

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