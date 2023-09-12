بقيمة 830 مليون دولار.. زيلينسكي يعلن وصول مساعدات عسكرية جديدة من الدنمارك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وصول حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية من الدنمارك الي اوكرانيا.

ونشر زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على موقع اكس: أشكر الدنمارك على الحزمة الثانية عشرة والأكبر من المساعدات العسكرية بقيمة 830 مليون دولار .

وقال زيلينسكي: هذا هو بالضبط ما ناقشناه خلال زيارة رئيس الوزراء الدنماركي إلى كييف الأسبوع الماضي.

واختتم زيلينسكي قائلا: شكرًا لك ميتي على هذه المساعدة القوية وفي الوقت المناسب، معًا، نستعيد السلام في أوروبا.

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي إذا بدأ الغرب في خفض المساعدات لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، قال يلينسكي، إن “خفض المساعدات سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية. ومن المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على حقيقة هجر بلادهم”.