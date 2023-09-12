بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن الانتخابات الروسية في المناطق الجديدة

انتقدت مجموعة السبع الانتخابات في المناطق الجديدة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي أجريت في يوم التصويت الواحد واصفه إياها بأنها "غير شرعية".

ووفقا لبيان اصدره وزراء خارجية مجموعة السبع تم نشرة عبر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إن "هذه الانتخابات الصورية تشكل انتهاكا آخر لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "ليس لدى روسيا أي أساس مشروع لأية أعمال من هذا القبيل على أراضي أوكرانيا"، لافته إلى أن الاحتجاجات الزائفة هي عبارة عن تمرين دعائي يهدف إلى إضفاء الشرعية على استيلاء روسيا غير القانوني على الأراضي الأوكرانية".

وبحسب البيان، تعهد وزراء خارجية مجموعة السبع بعدم الاعتراف مطلقا بجمهوريات دونباس ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا وكذلك شبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وتعهدوا بمواصلة "تقديم الدعم المالي والإنساني والأمني والدبلوماسي الذي تحتاجه أوكرانيا طالما استغرق الأمر ذلك".

وأُجريت الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة كجزء من يوم التصويت الموحد في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وشاركت فيها جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون لأول مرة بعد انضمامهما إلى روسيا في سبتمبر 2022.