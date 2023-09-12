تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع زلزال كبير في إسطنبول

شهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

وتستمر أعمال الهياكل المدمرة والمتضررة في الزلزال بسرعة، حيث من المتوقع منذ فترة طويلة حدوث زلزال كبير لمدينة إسطنبول.

في حين أعطى الخبراء تحذيرا بشأن زلزال إسطنبول، تم الكشف عن المناطق الأكثر خطورة في الزلزال الكبير المتوقع.

إدارة الكوارث التركية تحذر

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، من وقوع زلزال كبير في إسطنبول قائلة إن هناك 15 منطقة تواجه خطر كبير.

وأوضحت أن المناطق قد تم تحديدها وفقا لخطر تسييل الأرض، والمناطق هي: “بكركوي، باهجلي ايفلر، كوتشوك شكمجة، نسيم، باشاك شهير، اسنيورت، الصيادين، بيليك دوزو،، بيوك شكمجة، توزلا، بنديك، مالتيبي، سلطان بيلي، أوسكودار، فتاح”.