بعد إهانتهم.. الأمم المتحدة ترد على تصريحات أوكرانيا القاسية ضدها

علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على التصريح القاسي الذي أدلى به المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، عن المنظمة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال دوجاريك، إن “انتقاد الأمم المتحدة ليس جديدا. ونحن نواصل عملنا بجد، كما هو الحال دائما".

وفي وقت سابق، وصف المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الأمم المتحدة بأنها "مكتب لكسب المال من أجل شيخوخة جيدة"، ووصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والصليب الأحمر بأنهما "منظمات وهمية" تسد عقول الأوكرانيين بـ”القمامة".

وأوضح أنه لو لم تكن هذه المنظمات موجودة لكان من الممكن حل بعض القضايا بشكل أسرع وأفضل.