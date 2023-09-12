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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبلغ ضخم.. البيت الأبيض يكشف حجم المساعدات المقدمة لـ أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن البيت الأبيض اعترف بأن واشنطن أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار على المساعدات لـ أوكرانيا.

ونشرت “فوكس نيوز” نسخة من رد رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونج، على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين طالبوا في يناير بتقرير عن الإنفاق على مساعدات أوكرانيا.

وأوضح الجدول أن الولايات المتحدة خصصت 110.97 مليار دولار لأوكرانيا لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية، ومن هذا المبلغ تم إنفاق 101.2 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد ميزانية البنتاجون التي يدعمها مجلس النواب العام المقبل، بحجة أنها تهدد صحة وسلامة الأمريكيين من مجتمع المثليين.

وقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، في بيان، “إذا تم تقديم المسودة إلى الرئيس بايدن، فسوف يستخدم حق النقض ضدها”، مضيفا أن “الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي طرحها البيت الأبيض في وقت سابق”.

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أوضح البيت الأبيض، أن “مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، يضيع الجمهوريون الوقت من خلال قانون الحزب الواحد الذي يخفض الإنفاق المحلي ويعرض للخطر الخدمات الحيوية للشعب الأمريكي”.

البيت الأبيض واشنطن أوكرانيا

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