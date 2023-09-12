قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن الاتجار بالأعضاء أصبحت ممارسة شائعة في أوكرانيا وقانون البلاد يشجعها.

أوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، أن الأوكرانيون يقعون ضحية للاتجار بالأعضاء، لافتا إلى أنه لدينا الكثير من الأدلة على ممارسة عمليات زرع الأعضاء في السوق السوداء في أوكرانيا.

ووفقا لنيبينزيا، فإن أوكرانيا تعمل على تشكيل إطار قانوني يشجع على هذه الأفعال، مشيرا إلى أنه بموجب قانون زرع الأعضاء الذي تم إقراره مؤخرًا في أوكرانيا، ليست هناك حاجة الآن إلى موافقة كتابية موثقة للزراعة من متبرع حي أو أقاربه، كما أنه ليس مطلوبًا التحقق من صحة التوقيعات".

وأضاف: "ومن الممكن أيضًا استخراج أعضاء من الأطفال، وقد تم تبسيط إجراءات أخذ الأعضاء من أولئك الذين لم يوافقوا على التبرع بها وهم على قيد الحياة".

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن أوكرانيا تقوم بتغطية أعمال دموية، فهل سيدق شركاؤنا الغربيون السابقون ناقوس الخطر؟ لا أعتقد ذلك.