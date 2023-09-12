وزيرة خارجية النمسا السابقة: هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على روسيا "حرب نفسية"

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، اليوم الثلاثاء، إن محاولات أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية بطائرات بدون طيار تهدف إلى الوصول إلى رؤوس الشعب الروسي، لكن هذا لا ينجح.

وأضافت كنيسل في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن حرب الطائرات بدون طيار كما نعرفها ليست حاسمة عسكريا، بل إنها حرب نفسية ضد السكان الروس.

وتابعت: " أنا لم أشعر بجدوي هذه الهجمات، ولدي شعور بأنه لا أحد في موسكو أو في أي مكان آخر يشعر بالذعر بسببها".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية اعترضت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وقال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة المعين من قبل روسيا، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار معادية فوق شمال شبه جزيرة القرم.