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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجهولون يتنمرون على شاب من ذوي الهمم ويعتدون عليه بالضرب داخل محل بالغربية

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية ، واقعة اعتداء مجهولون علي شاب في أوائل العقد الثالث من عمره باستخدام الشوم، وتنمروا عليه بألفاظ خارجة ونابية أثناء عمله داخل محل موبايلات الأمر الذي أصاب الأسر والعائلات بذات القرية بحالة من الرعب والفزع خشية تعرض حياة أبناءهم وذويهم للخطر .

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وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، من جهودها لسرعه ضبط الجناة وتمكنوا من ضبط متهم واحد من أصل 5 أشخاص تعدوا بالضرب الشاب الضحية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بالواقعة اعتداء مجهولون علي شاب من ذوي الهمم يدعي "محمد مصطفي "23 سنة أثناء عمله داخل محلة التجاري لبيع الموبايلات بنطاق قرية المعتمدية بدائرة مركز المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

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وأفادت التحريات التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائي وجود خلافات بين الشاب الضحية والجناة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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البحث الجنائي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الاجهزة الامن البرامج التعليمية الأسر والعائلات الفنون التطبيقية النيابة العامة بمحافظة الغربية تحرر محضر بالواقعة حاله من الرعب دارة البحث الجنائى داخل محل ضبط متهم شرطة المحلة

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