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تعليم

وزير التعليم العالى يشيد بإنجاز الفريق الطبي بمستشفيات طنطا الجامعية في جراحة المخ

صدى البلد

 

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالإنجاز الطبي الذى حققته مستشفيات طنطا الجامعية في جراحة المخ، مثمنًا نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب فى إجراء جراحة متقدمة بالمستشفى التعليمي العالمي، والتى استغرقت 12 ساعة بتركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمنطقة أسفل المهاد لمريضة تبلغ من العمر 50 عامًا تعاني من مرض الشلل الرعاش منذ 8 سنوات.

وأكد د. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حرص مستشفيات الجامعة على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المرضى فى ضوء معايير الجودة العالمية تزامنًا مع رؤية مصر 2030، مشيدًا بمهارة الفريق الطبى، موضحًا أن العملية الجراحية أجريت بالكامل على نفقة الدولة والمجالس الطبية بتكلفة مليون جنيه.

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ومن جانبه، أكد د. أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، أنه تم استخدام أحدث الأجهزة التقنية لتسجيل نشاط خلايا المخ وتنبيه منطقة أسفل المهاد بدون تخدير كلي لتقييم حالة المريض ومدى استجابته للتحفيز العميق، موضحًا أن أول عملية من هذا النوع  في مصر أجريت في مستشفيات جامعة طنطا داخل المستشفي الرئيسي عام 2007، مشيدًا بكفاءة ومهارة الفريق الطبي الذى أجرى العملية الجراحية تحت إشراف د. حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود.محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، ود.أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، ود.محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، وكذلك تحت إشراف عدد من أساتذة جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعـة طنطـا من خلال التواجد بغرفة العمليات رئيس المجموعة (أ) بقسم جراحة المخ والأعصاب د.أحمد يوسف، ود.شريف الخشن مع الاستعانة بدعم من أساتذة كلية الطب جامعـة عين شمس د.على شلش، ود. زياد يسرى، ود.محمد أشرف.

كما أشاد عميد كلية الطب بطنطا بجهود الفريق الإداري على مدار عام كامل لتذليل العقبات لإدخال هذا النوع الجديد من الجراحات المتقدمة لجامعة طنطا.

جدير بالذكر، أن الفريق الطبي الذى أجرى الجراحة ضم أيضًا د. حسين حمدى أبوالغيط استشاري جراحة المخ والأعصاب، ود.أحمد عصام استشاري التخدير والعناية المركزة، وعدد من الأطباء والممرضين.

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