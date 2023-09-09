السيد قنديل: أسبوع شباب الجامعات فرصة فريدة للطلاب لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والانخراط في الأنشطة الطلابية.

وانطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، من داخل جامعة حلوان، مساء اليوم، حيث تستقبل الجامعة وفود 45 من الجامعات والمعاهد المصرية، في فاعلية تجمع المتميزين من شباب الجامعات المصرية.

وأشار قنديل، في كلمته خلال افتتاح أسبوع شباب الجامعات، إلى أن أسبوع شباب الجامعات، حدث، يمنح الطلاب فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تنمية القيم الوطنية والاجتماعية للشباب المصري.

وأوضح أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، تسهم في تطوير جيل متفوق ومستمر في التعلم، حيث يمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.

ويشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التي تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.

ويهدف أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، إلى تعزيز روح الانتماء والولاء وحب الوطن بين الطلاب.

وتستقبل جامعة حلوان جامعات بني سويف الأهلية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة اسوان، أسيوط، أسيوط الأهلية، الإسكندرية الأهلية، اسلسكا، الأزهر، الإسكندرية، الأقصر، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلالة، الزقازيق، السويس، العريش، العلمين، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنصورة الجديدة، المنوفية، المنيا، النهضة، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، حلوان الأهلية، دمنهور، دمياط، سوهاج، سينا، طنطا، عين شمس، قناة السويس، كفر الشيخ، مدينة السادات، مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، جامعة 15مايو، الجامعة المصرية الروسية.