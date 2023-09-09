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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية |صور

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، من داخل جامعة حلوان، بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وتستقبل الجامعة 45 من الجامعات والمعاهد المصرية، ويشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.


وبدأت فعاليات أسبوع شباب الجامعات اليوم السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ بأداء تحية العلم لتنمية روح الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب، وتأتي فعاليات أنشطة الجوالة خلال اليوم متمثلة فى الزيارة الصباحية بالمخيم، وعمل مسابقة إفادة كشفية، وكذلك مسابقة الملصق الفني، مسابقة الأحاديث النبوية، حفل الافتتاح العام بالمخيم الكشفي، بجانب ورشة عمل مهارات الحياة، وكذلك شخصيات تاريخية والطاقة المتجددة، وندوة سلوكيات نفسية، ومسابقة إفادة دينية، بالمعامل والفصول، بالإضافة إلى حفل سمر.

وعلى صعيد النشاط العلمي يتم التجهيز للمعرض العلمي، وندوة تعريفية عن التغيرات المناخية وكذلك ورشة عمل مسابقة الروبوت، مسابقة الميكاترونك، ويتم افتتاح المعرض العلمى.

وفى إطار النشاط الثقافى يعقد اجتماع مع مشرفي النشاط الثقافى بالجامعات وتقام ورشة عمل صحف الحائط بقاعة المعرض.

وتنطلق فعاليات النشاط الرياضى بالجولة الأولى من دورى المجموعات لكرة الطائرة طالبات، وكذلك الجولة الأولى من دورى المجموعات لخماسيات كرة القدم، والجولة الأولى من دورى المجموعات لكرة السلة طالبات، بجانب الجولة الثانية من دورى المجموعات لكرة الطائرة طلبة، وأيضا الجولة الأولي والثانية والثالثة من دورى المجموعات لكرة اليد طلبة.

وتأتي فعاليات النشاط الإجتماعي متمثلة فى مسابقة الشطرنج الجولة الأولى، وتتمثل الأنشطة الموازية فى زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول، وجولة حرة فى شارع المعز وخان الخليلى، وافتتاح المعرض الفني لكليات الجامعة بمجمع الفنون والثقافة، وعقد حفلات فنية وذلك بمجمع الفنون والثقافة .

كما يعقد نشاط المبادرات ندوة بعنوان (كيف أنمي مواردي الشخصية و النقدية)  بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتتمثل فعاليات النشاط الفنى فى مسابقة الموسيقى والكورال بمجمع الفنون والثقافة، بجانب ورشة فنية لطلاب مسابقة النحت، بكلية الطب.

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