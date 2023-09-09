رئيس قسم بالقومي للبحوث الفلكية: زلزال المغرب حدث في منطقة نشطة

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال المغرب الذي حدث في صباح اليوم وقع في منطقة نشطة زلزاليآ.

وأوضح الهادي، خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن زلزال المغرب، أن زلزال اليوم يقع في منطقة نشاط زلزال منذ القديم الأزل، وتشهد باستمرار هزات أرضية وصلت درجتها منذ فترة قريبة لـ6 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن زلزال المغرب الذى حدث صباح اليوم وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.

وأضاف رئيس المعهد، أن المؤتمر سوف يقام بنظام الاونلاين من خلال ابلكيشن Zoom وعلى الراغبين فى الحضور الى المؤتمر من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81231688396?pwd=ZlJJZ3pxazVZRmZXdS9OdEFRUmxtUT09

Meeting ID: 812 3168 8396

Passcode: 645665

وقال الدكتور جاد القاضى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن منطقة مراكش زلزال المغرب اليوم يعد واحد من أقوي الزلازل التي ضربت المملكة المغربية خلال 50 عام.

واضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن طبيعة مدينة مراكش أن بها العديد من المباني القديمة والتي يعتقد أن بنيت بدون اتباع الكود الزلزالي، بإضافة إلي قرب منطقة الزلزال من منطقة جبالية ادي إلي قوة الزلزال.