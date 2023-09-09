انطلاق أسبوع شباب الجامعات بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة

انطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، من داخل جامعة حلوان، بحضور كلا من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستقبل جامعة حلوان وفود 45 من الجامعات والمعاهد المصرية، حيث يشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التي تسهم في تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.

وتستقبل جامعة حلوان، جامعات: “بني سويف الأهلية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة اسوان، أسيوط، أسيوط الأهلية، الإسكندرية الأهلية، اسلسكا، الأزهر، الإسكندرية، الأقصر، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلالة، الزقازيق، السويس، العريش، العلمين، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنصورة الجديدة، المنوفية، المنيا، النهضة، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، حلوان الأهلية، دمنهور، دمياط، سوهاج، سينا، طنطا، عين شمس، قناة السويس، كفر الشيخ، مدينة السادات، مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، جامعة 15مايو، الجامعة المصرية الروسية”.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.