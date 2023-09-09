هل هناك علاقة بين زلازل تركيا وسوريا والمغرب؟.. البحوث الفلكية يجيب

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال المغرب الذي حدث في صباح اليوم وقع في منطقة نشطة زلزاليآ، واضاف أنه من المتوقع حدوث توابع زلزالية وانه بالفعل حدثت توابع ولكن كلها قوتها أقل من قوة الزلزال الرئيس والتي بلغت قوتها 7 ريختر.

وأضاف أنه تم تسجيل عدد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذى حدث بالمغرب أكبرهم بقوة 4.8 ريختر، وأن توابع زلزال المغرب حدثت بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق وأخر تابع بقوة 3.3 بتوقيت الساعة السادسة وخمسون دقيقه بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأشار الهادي خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن زلزال المغرب، أن زلزال المغرب والذي حدث في صباح اليوم ليس له علاقة بزلزال تركيا وسوريا والتي كان قد حدث في شهر فبراير مع بداية العام.

وأضاف الهادي خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن زلزال المغرب، أن زلزال اليوم يقع في منطقة نشاط زلزال منذ القديم الأزل، وتشهد باستمرار هزات أرضية وصلت درجتها منذ فترة قريبة لـ6 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن زلزال المغرب الذى حدث صباح اليوم وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.

وأضاف رئيس المعهد أن المؤتمر سوف يقام بنظام الاونلاين من خلال ابلكيشن Zoom وعلى الراغبين فى الحضور الى المؤتمر من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/81231688396?pwd=ZlJJZ3pxazVZRmZXdS9OdEFRUmxtUT09

Meeting ID: 812 3168 8396

Passcode: 645665