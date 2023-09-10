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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القمر يجاور نجمًا أكبر من الشمس بـ 3 أضعاف في سماء مصر

النجم Pollux
النجم Pollux

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية مميزة؛ حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم)، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وعن هذه الظاهرة، قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر يقترن الليلة مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان)، اليوم 10 سبتمبر، حيث نراهما متجاوران في السماء.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، في تصريحات له، أن القمر يقترن مع النجم بولوكس في هذا اليوم، في برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاه الشرق، إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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وأوضح أستاذ الفلك، أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

من الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسي يدور حول النجم بولوكس عام 2006.

وأكد أستاذ الفلك، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة؛ يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ونوه تادرس، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو، وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

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