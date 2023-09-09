عروض واستعراضات.. أحمد جمال يتألق في حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بحلوان|شاهد

انطلق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، من داخل جامعة حلوان، بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهد حفل انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، فقرات مسرحية تتحدث عن تاريخ مصر منذ القدماء المصريين وحتي العصر الحديث، بالإضافة إلي استعراضات من عصور مختلفة من عصور مصر.

تألق المطرب أحمد جمال في فقرات الحفل الغنائي، الذي يقام على هامش افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر.

وتستقبل حلوان ٤٥ من الجامعات والمعاهد المصرية، يشهد الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد المصرية بداية متنوعة من الأنشطة المتنوعة التى تسهم فى تنمية المهارات وتعزيز الوعي وتعميق الروح الوطنية.