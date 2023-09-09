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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس البحوث الفلكية 20 تابعا لزلزال المغرب اليوم.. وهذه حقيقة حدوث تسونامي

تسونامي
تسونامي

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال المغرب اليوم يعد واحدا من أقوي الزلازل التي ضربت المملكة المغربية خلال 50 عاما، و تم تسجيل أكثر من 20 تابع لزلزال المغرب حتي الآن تتراوح قوتها ما بين 3 إلي 5 ريختر.

وأوضح القاضي، خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن زلزال المغرب، أن  زلزال اليوم لم يسبب أي موجات تسونامي ولا يوجد اي تحذيرات خرجت تفيد أو تحذر من موجات تسونامي.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن زلزال المغرب الذى حدث صباح اليوم وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.

وأضاف رئيس المعهد أن المؤتمر سوف يقام بنظام الاونلاين من خلال ابلكيشن Zoom وعلى الراغبين فى الحضور الى المؤتمر من خلال هذا الرابط:
https://us02web.zoom.us/j/81231688396?pwd=ZlJJZ3pxazVZRmZXdS9OdEFRUmxtUT09

Meeting ID: 812 3168 8396
Passcode: 645665

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