التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر بـ 3 مصانع في القليوبية

أكد عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة المختلفة حيث تشكلت حملة لإدارة التجارة الداخلية بالمديرية بمشاركة إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن طرشي بمركز القناطر الخيرية "باسوس" يحتوي على سلع مجهولة المصدر عباره عن طن ملح إكسترا، و15 طن مخلل مشكل.



كما تم ضبط مصنع حلويات المولد؛ لحيازته سلعا مجهولة المصدر، وتم التحفظ على طن سكر مجهول المصدر، بجانب تحرير محضر ضد محل بقالة في عزبة رستم باسوس لتجميع سلع تموينية، وتم التحفظ 120 زجاجة زيت تمويني.



وتحرر محاضر بالوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.