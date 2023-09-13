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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديد ومختلف.. طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الأرز

طريقة عمل البرجر
طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الارز

تعتبر طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الأرز، من الوصفات الشهية واللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الأرز، وهي من الأكلات اليابانية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الارز

 

 

طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الارز

 

مقادير طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الأرز:

لخبز الأرز:
2 كوب أرز أبيض، مطبوخ
رذاذ طبخ
1 ملعقة كبيرة زيت

للبرجر الياباني:
1 باوند لحم مفروم
½ بصلة، مفرومة فرماً ناعماً
½ كوب بقسماط فتات خبز
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل

للإضافات:
1 كوب صوص جريفي للحم، أو صوص ديمي جلاس " مرق اللحم البني"
3 بيض، مقلي
⅓ كوب بصل أخضر، مقطع شرائح رقيقة

 

طريقة عمل البرجر الياباني بخبز الأرز :

_ نضغط ⅓ كوب (75 غرام) من الأرز في قاع كوب قياس مدهون بالزبدة، ثم نزيل. 

_ نقوم بإعادة الخطوة مع باقي الأرز حتى يتكون لديك 6 خبز برجر من الأرز.

_ في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية، نقوم بقلي خبز الأرز حتى يتحمر قليلاً على كلا الجانبين.

_ نترك الخبز جانباً على منشفة ورقية، ونخلط مكونات البرجر معاً حتى تمتزج جيداً.

_ نشكل من البرجر 3 أقراص برجر، ونسخن زيت في مقلاة على نار متوسطة.

_ نقوم بطهي البرجر لمدة 3 دقائق على الجانب الأول، ونقلب البرجر على الجانب الآخر ونطهيه لمدة 5 دقائق إضافية.

_ لتجميع البرجر، نضع البرجر فوق خبز الأرز بالإضافة إلى، صوص الجريفي، البيض والبصل الأخضر.

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