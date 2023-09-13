رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

في واقعة صادمة من نوعها، ابتلع رضيع لم يتعدى عمره العامين 8 إبر حقن من تلك التي تستخدم لتطعيم الحيوانات، فكيف فعلها وماذا حدث له؟.

لحسن الحظ، أنقذ الأطباء الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ويعيش في منطقة تاراتوبو الزراعية، على بعد حوالي 622 كيلومترا من ليما،عاصمة بيرو.

تفاصيل

قال الطبيب إفراين سالاسار، وفقا لـ “رويترز”: "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرا".

من جانبها، علقت والدة الطفل، وفقا لوسائل إعلام محلية: “ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك، وهي إبر تستخدم لتطعيم حيوانات في مزرعة أعمل بها، لافتا: "حياة الطفل ليست في خطر بعد الجراحة”.