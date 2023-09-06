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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

تفاصيل تحول لون عينا
تفاصيل تحول لون عينا رضيع من البني إلى الأزرق

في حالة طبية غريبة من نوعها، تحول لون عين رضيع من البني الداكن إلى الأزرق النيلي إثر تلقيه عقار مضاد لـ فيروس كورونا (كوفيد_19) فكيف حدث ذلك ولماذا؟. 

وفقا لتقرير نشره موقع “لايف سيانس” العلمي خلال الساعات القليلة الماضية، فقد تحولت لون عين الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر إلى اللون الأزرق النيلي العميق إثر أخذه عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات لعلاج (كوفيد-19).

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ووفقا للتقرير، فإن الحالة الغير عادية لا تعتبر المرة الأولى التي رصد فيها الأطباء تغير لون عيون مريض بعد أن وصف له الأطباء “فافيبيرافير لعلاجه من (كوفيد-19)”.

ففي ديسمبر 2021، تحولت قرنيتا - النسيج الشفاف أو الدائرة الملونة التي تحيط بحدقة العين- لرجل يبلغ من العمر 20 عاما من عيون بنية إلى اللون الأزرق لمدة يوم بعد تناول فافيبيرافير.

ولفت التقرير إلى أنه عام 2022، ظهرت بقعا غريبة في بياض عيون 3 أشخاص، وكذلك في أظافرهم وبعض أسنانهم، بعد تناولهم نفس العقار. 

حالة الشاب المماثلة والتي ظهرت في عام 2021 

تفاصيل حالة الرضيع 

وأبلغ الأطباء حاليا عن تغير لون العين عند الرضيع الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، وفقا لما أكدته مجلة “Frontiers in Pediatrics”. 

نقل الطفل إلى مستشفى في تايلاند بعد أن أصيب بالحمى والسعال، وبعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19، أعطاه الأطباء أقراص فافيبيرافير وأيضا شرابا يحتوي على الدواء.

وبعد 18 ساعة فقط، من تناول الرضيع الدواء، لاحظت والدته أن عينيه، ذات اللون البني الداكن عادة، تتألقان باللون الأزرق في ضوء الشمس. 

الرضيع 

وعند فحص الطفل، اكتشف الأطباء تراكم الصبغة الزرقاء في القرنيتين.

تلقى الصبي فافيبيرافير لمدة 3 أيام، وبعد ذلك تحسنت أعراض كوفيد-19 لديه ومن ثم أوقف طبيبه العلاج بسبب التغير الغريب في لون عيون الرضيع.

 وبعد 5 أيام من توقف العلاج، عادت عيون الصبي إلى لونها الطبيعي.

ويذكر أنه عادة ما يتم تحديد لون العين من خلال القزحية وليس القرنية، ويتم تحديده من خلال كمية الصبغة الموجودة في القزحية منذ الولادة.

الرضيع 

تفسير الحالة الغريبة 

وفسر الدكتور فيك شارما، جراح العيون في المملكة المتحدة حالة الطفل لموقع “لايف ساينس” معلقا: “ قد يكون اللون المزرق الذي يسببه فافيبيرافير ناتجا عن كيفية معالجة الجسم للدواء: عندما يتحلل الدواء، قد يطلق مواد كيميائية فلورية تتراكم بعد ذلك بطريقة ما في القرنية”.

ولفت إلى أن الباحثين سابقا وجدود أن المضاد للفيروسات يمكن أن يسبب أيضا تألقا في شعر الإنسان وأظافره، مشيرة: "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد السبب الدقيق لتغير لون العين، وأي آثار طويلة المدى".

وأفاد التقرير بإن عوامل مثل: عمر الأشخاص ومدة العلاج وجرعة الدواء قد تؤثر على احتمالات تطور التأثير الجانبي النادر والمدة التي يستغرقها تغير لون العين.

فافيبيرافير 

يُستخدم مضاد الفيروسات “فافيبيرافير” لقتل مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروسات الأنفلونزا وفيروسات الإيبولا عن طريق منع الجراثيم من تكرار مادتها الوراثية.

يعمل فافيبيرافير بشكل خاص على الفيروسات التي تستخدم الحمض النووي الريبوزي (RNA)، وهو ابن عم جزيئي للحمض النووي (DNA)، كمادة وراثية لها؛ وعندما تصنع الفيروسات نسخًا من الحمض النووي الريبي (RNA)، يقوم الدواء بالتسلسل في جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) التي لا تزال تنمو ويسبب طفرات.

في أوائل عام 2020، تمت الموافقة على الدواء في الصين لعلاج كوفيد-19، حيث أن فيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس التاجي الذي يسبب المرض، يعتمد على الحمض النووي الريبوزي (RNA). 

ومنذ ذلك الحين، سمحت العديد من البلدان الأخرى – بما في ذلك الهند واليابان وتايلاند – باستخدام الدواء لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى الشديدة.

 وفي تايلاند، يعد فافيبيرافير الدواء الرئيسي المضاد للفيروسات الذي يُعطى للأطفال المصابين بفيروس SARS-CoV-2.

الأعراض الجانبية الشائعة لفافيبيرافير

 وتشمل الأعراض الجانبية الشائعة لفافيبيرافير: الإسهال، وانخفاض خلايا الدم البيضاء المنتشرة وارتفاع مستويات مادة كيميائية تسمى حمض البوليك في الدم والتي إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب الغثيان وتشكل حصوات الكلى المؤلمة. 

فيروس كورونا كوفيد 19 عقار مضاد لون عين رضيع البني الداكن الأزرق النيلي عقار فافيبيرافير

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