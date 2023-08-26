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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة مكافحة كورونا تحذر من بروتوكول علاج منتشر على السوشيال ميديا| فيديو

كورونا
كورونا

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتوكول علاج كورونا ثابت ولم يتم تحديثه، والذي يحدد بروتوكول العلاج، هو الطبيب.

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وقال حسام حسني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الأدوية الحالية التي يتم استخدامها في علاج كورونا لها فعالية كبيرة".

 

وأضاف حسام حسني:" يتم أخذ المضادات الحيوية في حالات معينة، ولا يجوز أن يحصل عليها مصاب كورونا من تلقاء نفسه ".

 

وتابع حسام حسني:"  بروتوكولات علاج كورونا المنتشرة على السوشيال ميديا، ليست صحيحة بالمرة، ويجب أن يستشير المصاب، طبيبا؛ للحصول على العلاج المناسب".

 

 وأضاف حسام حسني :" عدوى متحور كورونا تكون عن طريق الرذاذ، والكمامة إجراء وقائي؛ لمنع الإصابة بفيروس كورونا ".

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