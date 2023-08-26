لجنة مكافحة كورونا تحذر من بروتوكول علاج منتشر على السوشيال ميديا| فيديو

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتوكول علاج كورونا ثابت ولم يتم تحديثه، والذي يحدد بروتوكول العلاج، هو الطبيب.

وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأدوية الحالية التي يتم استخدامها في علاج كورونا لها فعالية كبيرة".

وأضاف حسام حسني:" يتم أخذ المضادات الحيوية في حالات معينة، ولا يجوز أن يحصل عليها مصاب كورونا من تلقاء نفسه ".

وتابع حسام حسني:" بروتوكولات علاج كورونا المنتشرة على السوشيال ميديا، ليست صحيحة بالمرة، ويجب أن يستشير المصاب، طبيبا؛ للحصول على العلاج المناسب".

وأضاف حسام حسني :" عدوى متحور كورونا تكون عن طريق الرذاذ، والكمامة إجراء وقائي؛ لمنع الإصابة بفيروس كورونا ".